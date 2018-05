Celano. A Celano arriva Bianca Atzei, giovani al lavoro per organizzare la festa del Sacro Cuore. Il 16 e 17 giugno Celano accoglierà Bianca Atzei per un concerto in piazza Sacro Cuore. L’artista, seconda classificata all’Isola dei famosi, vanta collaborazioni di successo con i Moda, Alex Britti, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Fedez e J ax Fiorella Mannoia e tanti altri ancora! Tanto l’entusiasmo tra i giovani che hanno organizzato la festa. Il presidente Angelo Felli e i giovani responsabili degli sponsor Alberto Ranalletta e Salvatore Ranalletta sono soddisfatti dalla scelta presa dell’intero comitato e si stanno organizzando al meglio per una grande festa.