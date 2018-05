Crollo delle commesse a LFoundry, nuovo confronto tra azienda e sindacati. Sale la tensione

Avezzano. Nuovo vertice a LFoundry sul crollo delle commesse. Questa mattina azienda e parti sociali si incontreranno per discutere della diminuzione della domanda del mono cliente One Semi e del nuovo assetto aziendale. A causa del crollo dela produzione è stato necessario ricorrere alle ferie per gran parte dei 1.500 dipendenti e non rinnovare 120 contratti a tempo determinato. I sindacati vogliono vederci chiaro e questa mattina alle 10 avranno un nuovo confronto con i vertici aziendali. Intanto le segreterie nazionali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno chiesto un incontro al ministero per lo sviluppo economico con la società per esaminare la situazione aziendale e le prospettive industriali e occupazionali.