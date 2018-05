No dell’assessore Casciere alle aperture a sinistra: i giochi non mi appartengono, se si cambia lascio

Avezzano. “Mai con il Pd”. E’ chiaro il messaggio che l’assessore alla sicurezza, Leonardo Casciere, ha voluto lanciare alla sua maggioranza astenendosi dal votare alla guida della commissione bilancio l’ex vice sindaco, e attuale consigliere, Ferdinando Boccia e l’ex assessore all’Ambiente, oggi consigliere, Roberto Verdecchia. Il consigliere Arianna Stati ha abbandonato la commissione, accompagnata dall’assessore Casciere e questo ha creato qualche dissapore all’interno della giunta. L’apertura a “sinistra” della maggioranza non è andata giù a Casciere che ha voluto ribadire la sua posizione anche per il futuro: o si resta centrodestra o vado via.

“Non avrei mai votato il Pd e non avrei mai votato Boccia che è uno degli avversari peggiori dentro il consiglio”, ha commentato Casciere, “questo è un dato politico, prettamente politico. E’ chiaro che sia Boccia e sia con Verdecchia sono amici per me, ma ho agito dal punto di vista politico”. L’uscita di scena dalla commissione bilancio e la mancata votazione dei due esponenti della coalizione Di Pangrazio ha dato l’opportunità a Casciere, rappresentante territoriale della Lega, anche di tracciare un quadro dettagliato per il futuro della giunta. “La nostra è stata una scelta politica e l’abbiamo portata fino in fondo”, ha continuato l’assessore alla sicurezza e alle politiche sociali, “se dovesse stravolgersi la situazione di centrodestra non sarei disponibile a niente. Il discorso mio è stato chiaro fin dall’inizio e lo sarà fino alla fine. Io sono il responsabile di un partito nella Marsica ed è normale che seguo la linea del partito centrale”. L’apertura al centrosinistra, quindi, per Casciere deve finire qui altrimenti potrebbe tirare i remi in barca e lasciare la maggioranza. “I giochetti non mi appartengono”, ha concluso, “anche perchè per me fare l’assessore è un optional, ma voglio farlo coerentemente”.