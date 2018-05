Allagamenti ad Avezzano, Gallese: città in tilt, si faccia almeno la manutenzione ordinaria

Avezzano. “Una situazione incresciosa”. Così il consigliere della coalizione Di Pangrazio, Gianfranco Gallese, sugli effetti che il breve nubifragio, avvenuto poco dopo le 13, ha avuto sulla città. “Come Amministrazione avevamo ereditato, anche sul piano delle infrastrutture, delle criticità importanti, e infatti abbiamo provveduto, tra le altre cose, a mettere in sicurezza il sottopasso più “a rischio”, ma se non si fa manutenzione ordinaria sono perfettamente inutili tutti i dispositivi. Abbiamo assistito nelle scorse ore a scene incredibili, con tombini esplosi in più punti di Avezzano, macchine semi sommerse, scarichi di fogna sulle strade. Scene che si commentano da sole.

Abbiamo avuto anche noi delle emergenze ma ricordo che quando ciò è avvenuto, sia io, quale delegato alla protezione civile cittadina, sia l’allora sindaco Giovanni Di Pangrazio siamo stati sotto l’acqua, al fianco dei volontari di protezione civile e dei dipendenti, che nell’occasione torno a ringraziare di cuore per l’ottimo lavoro svolto in tutte le circostanze. Non ci aspettiamo altrettanto da altri, ma almeno si dia corso alle attività ordinarie per evitare il completo degrado della città”.