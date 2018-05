Pubblicità nel cantiere di piazza Risorgimento, la proposta di Tiziano Genovesi di Noi con Salvini

Avezzano. La proposta lanciata ieri su Facebook da Tiziano Genovesi del movimento Noi con Salvini, in poco tempo ha riscosso più di un apprezzamento. L’idea di Genovesi è quella di affittare gli spazi creatisi con il cantiere per il restyling di piazza Risorgimento, ad uso pubblicitario. Secondo Genovesi, conti alla mano, in sei mesi sarebbe possibile ricavare ben 60.000 €, sempre che i lavori non si protraggano.

Un’intuizione che ha subito trovato consensi online, soprattutto perché sarebbe un’operazione a costo zero per l’amministrazione, che si ritroverebbe così una somma da destinare ad attività sociali. Ma sarebbe anche un modo per far somigliare meno ad un cantiere la piazza centrale della città, che a quel punto diventerebbe un’ambita vetrina per gli imprenditori della marsica, o di un unico main-sponsor che potrebbe acquistare tutti gli spazi e fare una grafica pubblicitaria a tema, come già succede nei cantieri delle più importanti città italiane.