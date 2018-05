Avezzano. Ieri, presso la sede della misericordia di Avezzano in via Marconi 68, si è tenuta la presentazione del 32° corso di primo e pronto soccorso. Le lezioni si svolgeranno alle 21 nei giorni di martedì e venerdì, nei locali dell’associazione. Si ricorda che il corso è e gratuito e aperto a tutti, purché si abbia almeno 15 anni di età. Per maggiori informazioni contattare lo 0863.412770 oppure 320.5639522. @francescoproia