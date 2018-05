Avezzano. Il presidente Iride Cosimati comunica che il Consiglio Comunale per la trattazione delle “interrogazioni ed interpellanze”, è convocato, in sessione straordinaria ed in adunanza di prima convocazione, per lunedì 14 maggio, alle 18. Le interrogazioni da trattare sono quelle pervenute entro il giorno precedente la data della presente convocazione e specificatamente: “Controversia GIELLE”, Situazione “IRIM s.r.l. – Nuovo Municipio”, Interrogazione “Interporto di Avezzano”.