Bomba d’acqua, mezza Marsica allagata. Macchina sommersa nel sottopasso, paura ad Avezzano (Video)

Avezzano. Una bomba d’acqua ha interessato buona parte della Marsica con numerosi allagamenti. Un’auto è rimasta sommersa nel sottopasso di via Albense ad Avezzano, già al centro delle polemiche negli anni passati per episodi simili e proprio per tale motivo dotato di un semaforo. Paura per gli automobilisti ma per fortuna non ci sono vittime. Vigili del fuoco e forze dell’ordine in azione sul tutto il territorio.

Sono bastati pochi minuti di pioggia battente che un nubifragio ha causato danni e messo in ginocchio tutto il territorio. Via XX settembre in alcuni tratti è rimasta allagata con le auto costrette a fermarsi. Molte strade sono state chiuse. La situazione più drammatica si è avuta intorno alle 14.30 quando a causa del temporale la visibilità era quasi a zero. (f.d.m.)