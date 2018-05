Screening gratuito andrologico per bambini e ragazzi a Carsoli, Maurizi: necessario controllarsi

Carsoli. Quanto conoscete il vostro corpo? Questa la domanda che la specialista Angela Maurizi rivolge ai suoi pazienti nell’ambito dello screening gratuito andrologico per bambini e ragazzi a Carsoli. Secondo i dati solo il 20per cento degli uomini in età adulta è stato visitato almeno una volta da un andrologo. Le statistiche dimostrano come sia possibile intervenire con una diagnosi precoce sull’80per cento dei disturbi psico-fisici che possono interessare l’uomo sin dall’età pediatrica. Il 61per cento dei bambini presenta un problema andrologico.

Per permettere la massima sensibilizzazione sulle problematiche andrologiche, per il secondo anno consecutivo viene riproposto a Carsoli durante il mese di giugno lo screening andrologico gratuito rivolto ai bambini dai 4 ai 18 anni nello studio Fager in via G. Mameli a Carsoli. A promuoverlo l’urologa Angela Maurizi. Durante lo screening oltre all’esame obiettivo, esame ecografico, laddove se ne riscontri la necessità, saranno presenti dei modellini anatomici per illustrare ai bambini l’anatomia del loro apparato genito-urinario e verrà mostrato un breve cartone animato. Per info e prenotazioni info@andrologia-roma.it o 3934316498.