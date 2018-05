Antonello Tirabassi e Lucio Marinacci del team Levante dominano la 24esima Gf del Gargano

Celano. Nei giorni scorsi a Manfredonia nello splendido scenario sul Gargano si è disputata la 24esima edizione della granfondo del Gargano,annoverate fra le edizioni più importanti a carattere Nazionale e facendo parte del circuito centro Italia tour. Grande successo e dominio assoluto del team levante premium del patron Sbaraglia Danilo che ha colto due successi,sia nel percorso corto con Lucio Marinacci e sia nella prova regina percorso lungo di 135 km che prevedeva 2300 mt di dislivello con il Celanese Tirabassi Antonello. A chiudere il podio il capitano Alfonso D’Errico giunto terzo sul percorso lungo.

Ottima prestazione nel percorso corto anche per Graziano Mammarella e Alessandro D’olimpio, anche loro arrivati a ridosso dei primi. Ma la giornata è diventata ancora più fantastica con la vittoria a San Vito chietino del nostro giovanissimo Piergiorgio Grecchi. Anche qui molto bene Damiano Trivas Trivarelli e Rocco Salerno.Mentre a Latina,Pino toma si piazza nella 7^ posizione e primo della sua fascia. Insomma 3 successi in un giorno ed altri piazzamenti in una domenica da incorniciare e da ricordare a lungo,commenta il presidente Sbaraglia che si dice fiero del team e dei grandi risultati che continuano a regalarci,perché sono dei ragazzi unici,un grazie infine agli sponsor che ci sostengono e permettono di partecipare a competizioni importanti in tutto il territorio nazionale.