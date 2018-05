Giovane dj di Capistrello dalla Marsica ai palchi dei migliori locali di Ibiza

Capistrello. Da Capistrello ai palchi di Ibiza, così si potrebbe intitolare la carriera di Giuseppe Salustri, uno dei tanti giovani del nostro territorio che ha cercato, e sta trovando, il successo nel territorio nazionale e oltre. Giuseppe, seguendo la propria passione per la musica, prima col pianoforte e poi nella musica elettronica, si è messo a studiare, distinguendosi nei corsi Accademia Italiana DJ di Roma (accademiaitalianadj.org) ed ha fatto la gavetta nelle feste private e nei locali di zona.

Tanti sacrifici che lo hanno portato pian piano a viaggiare, mettendo la propria musica in Croazia (in coppia con l’amico Bruno Marafini) e sempre con Accademia Italiana DJ, in eventi all’Hard Rock Cafe di Firenze ed al Sunrise Club di Ibiza, fino all’ultima apparizione in diretta mondiale nella radio di musica elettronica più conosciuta al mondo, ovvero la spagnola Ibiza Global Radio, emittente che ha ospitato artisti di livello internazionale, tanto per citarne alcuni: Carl Cox, Marco Carola, Joseph Capriati. Sempre fedele alle proprie origini, Giuseppe si esibisce spesso anche ad Avezzano, al Soho Cafe ed al Fragile Drinking. Un grande in bocca al lupo ad uno dei giovani più promettenti della nostra grande comunità.