Grande successo al centro commerciale i Marsi per la seconda edizione del “Fantasy fest”

Avezzano. Domenica 6 maggio si è conclusa con un grande successo la seconda edizione de “I Marsi Fantasy Fest”!

La kermesse, partita sabato 5 maggio, ha portato all’interno del Centro Commerciale “I Marsi” di Avezzano una ventata di magia e fantasia, con tornei, giochi e concorsi dedicati al mondo Fantasy. Dopo gli avvincenti tornei di “Warhammer”, “Yu-gi-oh!” e “Magic” tenutisi sabato 5 maggio, nella giornata di domenica 6 è andato in scena l’evento clou del “Cosplay Contest” lanciato nei giorni precedenti all’evento sulla pagina Facebook del Centro Commerciale: la sfilata finale dei cosplayers ha preceduto infatti la proclamazione del vincitore della fase “offline” del Contest, che è stato premiato, così come il vincitore della fase online, con una gift card spendibile in tutti i negozi del Centro Commerciale ed altri buoni acquisto. La giornata si è conclusa poi con l’esibizione della cover band “Cartoni per Caso”. In entrambi i giorni è stato possibile, inoltre, visitare la mostra a tema allestita dagli alunni del Liceo Artistico “V. Bellisario” di Avezzano.