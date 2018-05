Romano Saurio ad Avezzano con la Pro Loco per incontrare i ragazzi e parlare del nonno Nazario

Avezzano. Per l’appuntamento del calendario delle manifestazioni organizzate per la commemorazione del Centenario della Grande Guerra la Pro Loco di Avezzano, supportata dall’Amministrazione Comunale, grazie al patrocinio del Consiglio Regionale e alla collaborazione delle associazioni UNCI di Avezzano, l’Archeoclub Marsica e l’AVIS sez. Avezzano, ha l’onore di ospitare l’ammiraglio Romano Sauro. Il nipote del grande patriota Nazario Sauro incontrerà, oggi alle 9, gli studenti del Liceo Artistico “Bellisario” ed in seguito quelli dell’ITIS di Avezzano, per far conoscere il valore dell’irredentista Nazario Sauro e gli avvenimenti che i libri di storia non riportano. La giornata terminerà con l’appuntamento alle 18 al centro commerciale “I Marsi” dove la il pubblico potrà partecipare alla conferenza sul tema “Nazario Sauro e la Grande Guerra” tenuta direttamente dall’Ammiraglio Romano Sauro. Presenti il sindaco di Avezzano ed Emilio Cipollone.

Cipollone ha accolto il diretto invito dell’ammiraglio Sauro memore dell’aiuto prestato dal nonno Nazario agli abitati di Cese, dopo il terribile terremoto del 1915. L’incontro verte sulla necessità di ampliare quella pagina di storia che riguarda il conflitto sul mare, importante per il ruolo prestato durante la Grande Guerra e che ha avuto risvolti fondamentali, ma non da tutti conosciuti, nelle operazioni del conflitto bellico. Sarà anche coinvolgete conoscere più dettagliatamente il personaggio di Nazario Sauro, combattente e uomo di mare. Una visione anche dal punto di vista del familiare che ha appreso dal celebre nonno i valori di giustizia, solidarietà, libertà, rispetto oltre al grande senso del dovere per poi condividerli nella sua importante carriera militare. Farà gli onori di casa il prof. Ilio Leonio vice presidente della Pro Loco di Avezzano.