L’associazione onlus guardia Ecozoofila nazionale cerca volontari, ecco come candidarsi

Avezzano. L’associazione onlus Guardia Ecozoofila Nazionale cerca volontari ambosessi e maggiorenni da inserire nel proprio organico con decorrenza immediata. Coloro che fossero interessati usufruiranno di uno stage formativo sul campo affiancati da guardie ed operatori e di supporto didattico e operativo. Ciò costituirà titolo preferenziale qualora si voglia seguire il corso specifico per “Guardie Ecozoofile” in programma entro l’autunno 2019.

L’annuncio è rivolto a tutte le persone fortemente motivate,maggiorenni,che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici,consapevoli di non aver subito condanna penali e/o carichi pendenti.

Per informazioni e adesioni:

gen.aq.segreteria@gmail.con

g.e.n.laquila@pec.it

Segreteria 3931325987

Coordinatore 3271671245