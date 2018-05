Qual è la gelateria del territorio che fa il gusto speciale della montagna? Confartigianato fa partire la sfida

Avezzano. Qual è la gelateria del territorio che fa il gelato artigianale migliore di tutti? Confartigianato fa partire la sfida. Nell’ambito delle iniziative avviate dal 24 marzo 2018, Giornata europea del gelato artigianale, istituzionalizzata dal Parlamento Europeo e denominata “Gelato Day”, Confartigianato Imprese Avezzano vuole diffondere e promuovere la cultura del gelato artigianale “Made in Italy”, in un’ottica di valorizzazione del prodotto e dei maestri gelatieri del territorio montano di operatività dell’Associazione, attraverso il Concorso “Gusto Speciale della Montagna 2018”. L’iniziativa è supportata dal percorso avviato in ambito nazionale da Confartigianato Imprese, di cui è al vaglio la proposta di Legge Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a tutela del “Gelatiere Artigiano” e della produzione del “Gelato Artigianale di Qualità”, con l’obiettivo del recepimento del provvedimento anche da parte di tutte le altre regioni.

Per il “Gusto Speciale della Montagna 2018”, sono cinque i maestri gelatieri in concorso, che si sono candidati ideando un loro gusto speciale, dedicato a tale evento, alfine di far conoscere a più persone possibili come è fatto il vero gelato artigianale. Sulla pagina Facebook di Confartigianato Imprese Avezzano sono pubblicate le ricette e

gli ingredienti utilizzati dai maestri gelatieri per il concorso ed è possibile votare con un “mi piace” il gusto preferito. Il gusto ideato sarà valutato inoltre da una giuria tecnica, che attribuirà un punteggio in base alla composizione della ricetta. I voti acquisiti attraverso i canali social saranno sommati alla valutazione della giuria tecnica per determinare il gelato vincitore del Contest “Gusto Speciale della Montagna 2018”. Il concorso terminerà il 2 giugno 2018.

E’ possibile assaggiare gratuitamente il “Gusto speciale della Montagna 2018”, candidato al concorso presso le seguenti gelaterie pasticcerie: pasticceria Risorgimento Avezzano, gelateria Danny Carsoli, pasticceria Fontamara Pescina, pasticceria Delizia degli Elfi Pescasseroli, pasticceria Carmignani Avezzano.