E’ morta nonna Felicetta. La nonnina di Massa d’Albe che l’anno scorso aveva festeggiato con marsicalive i suoi 100 anni

Massa d’Albe. E’ morta nonna Felicetta, purtroppo. Si è spenta serenamente tra l’affetto dei suoi cari che per gran parte della vita l’hanno circondata di tanto amore. Lascia i due figli: Ivana ed Eusebio di Giovambattista, quattro nipoti : Vincenza, Alessia, Emanuele e Antonio e due pronipoti: Emiliano e Matteo e Gianni marito di Alessia che per lei ha sempre nutrito un affetto speciale. Domani mattina alle 11,00 i funerali nella chiesa di Massa d’Albe, dedicata ai SS Fabiano e Sebastiano. Questa allegra e deliziosa signora non ce l’ha fatta ad arrivare al 18 giugno per i suoi 101 anni . Ad ottobre aveva perso l’ultimo fratello rimastole, Antonio di 97 anni. Lascia un grande vuoto nella famiglia e nel paese, che per la sua generosità e saggezza l’anno scorso l’aveva celebrata con tutti gli onori. Condoglianze Monica Virgilio