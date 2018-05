Golpe bianco della minoranza in Comune, eletti in commissione Boccia e Verdecchia. La Lega esce

Avezzano. Sono stati eletti alla guida della commissione Bilancio del Comune di Avezzano due esponenti dell’opposizione. E’ accaduto questo pomeriggio alle 18 durante la costituzione dell’importante organo economico del Comune. La maggioranza poteva contare sul voto di rappresentanza pari a 9 consiglieri, mentre l’opposizione si era attestata a 10. Successivamente è arrivato anche un esponente in rappresentanza dei 4 dissidenti.

Alla fine è stato eletto all’unanimità alla presidenza della commissione Ferdinando Boccia, ex vicesindaco e uno degli esponenti più agguerriti della minoranza guidata da Gianni Di Pangrazio. Per la vicepresidenza, invece, si è trovato l’accordo che ha visto spuntarla al consigliere Roberto Verdecchia (Pd), sempre dell’opposizione, anche lui alquanto meticoloso, e all’esponente Udc, della maggioranza (ex minoranza) Luigia Francesconi, moglie dell’ex assessore al Bilancio Lorenzo De Cesare, non da meno, in quanto a meticolosità, agli altri due eletti.

Non è chiaro se l’esito della votazione sia il frutto di un’apertura del primo cittadino Gabriele De Angelis, oppure del mancato accordo con il gruppo degli insoddisfatti composto da Alessandro Pierleoni, Donato Aratari, Maria Antonietta Dominici e Vincenzo Ridolfi. Certo è che l’incontro di maggioranza, che si è tenuto alle 16, non ha portato a nulla. Domani il sindaco dovrebbe annunciare la nuova giunta, come affermato pubblicamente nel corso del consiglio comunale andato deserto dello scorso.

Un dato politico evidente è che la maggioranza, che negli ultimi tempi si è caratterizzata sempre di più sulla linea del centrodestra, in questo frangente ha votato insieme al Pd e al centrosinistra. Quanto accaduto certo non piacerà ai partiti del centrodestra.

Solo la Lega ha però detto no a questo voto. In particolare, il consigliere Arianna Stati ha abbandonato la commissione, accompagnata dall’assessore Leonardo Casciere. Un fatto significativo è che quanto accaduto non fa altro che aggiungere caos al caos e alla già difficile crisi che sta vivendo il Comune in questi mesi a causa dei riflessi dovuti alla sentenza sull’anatra zoppa. Per il momento a festeggiare è solo l’opposizione.

“Grande soddisfazione“, è stata espressa dall’ex sindaco Gianni Di Pangrazio che ha avanzato la proposta di Boccia, “perché tre persone che hanno sostenuto alle ultime elezioni la mia coalizione oggi guidano la commissione comunale più importante”.