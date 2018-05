Accampamento di nomadi all’Interporto di Avezzano, campo allestito e panni stesi in tempi record

Avezzano. Accampamento di rom avvistato all’interporto di Avezzano.

Una trentina di roulotte sono arrivate ad Avezzano e si sono accampate nella zona dell’interporto.

I rom hanno allestito il campo, aperto le verande mobili e steso i panni.

Sembra che i nomadi abbiano preso il territorio marsicano, soprattutto quello avezzanese, come zona prediletta per i loro accampamenti.

Infatti non è la prima volta che arrivano e stazionano in città. La stessa cosa era accaduta in diverse occasioni alla pineta di Avezzano, dove le roulotte erano però in numero inferiore e, ma vennero allontanate dalla polizia locale e la zona fu sgomberata.

Anche nella zona dell’Interporto, due settimane fa, c’era stato l’arrivo delle roulotte.