Una marsicana tra le protagoniste della collettiva romana della Cat Gallery. Opere esposte da 5 al 15 maggio

Avezzano. Ennesima soddisfazione per la pittrice avezzanese Gianna Danese che dal 5 al 15 maggio esporrà alcune sue opere (quattro, per la precisione) presso la galleria d’arte II Leone, in via Aleandri 22, a Roma. L’occasione è delle più interessanti e sui generis, trattandosi di una collaborazione con la collettiva d’Arte organizzata dalla Cat Gallery di Udine e che, nella magica atmosfera della città eterna, darà occasione a numerosi artisti di promuovere la loro attività. La presentazione della rassegna sarà a cura dei critici: prof. Giuseppe Giannantonio, prof. Antonino Portaro e prof. Ginco Portacci e, oltre alla sopra citata artista marsicana, saranno presenti anche altri autori quali lgida Temil, Gemma Formaglio, Claudio Sist, Christiane Klan, Piera Fainelli, Adriana Sandri, Sonja Sansoni, Francesco Lojacono e Talja Draga.

Per Gianna Danese, insegnante e artista a tutto tondo, autrice, infatti, anche di alcune poesie, si tratta di un bel riconoscimento che si va ad aggiungere a una carriera già ricca di partecipazioni, anche fuori regione. Vale la pena citare

l’esposizione al Tarquinia Primo Premio Internazionale Arcaista; Roma Biennale “Free Art”; Trofeo Internazionale di pittura, scultura e grafica Parigi, Piglio (Fr); Roma ECO d’Arte Moderna; Torino Città Amica; Festival RomArte; Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto; Biennale d’Arte Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto Roma; Premio René Martin – Bruxelles; Premio Guglielmo II Monreale; Premio Fiandre Belgio; Guardiagrele rassegna di arte contemporanea di Guardiagrele (Chieti); La Transumanza dai monti al mare Pescara; XVIII Premio Gabriele D’Annunzio Pescara; Italiart 150 Rassegna di Pittura e Fotografia per l’Unità d’Italia; L’arte in onore alla primavera Udine; Quando l’immagine si fa emozione Roma; Biennale Friuli Venezia Giulia Udine; Studio del Canova Roma.

Federico Falcone