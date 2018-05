Ultimo appuntamento con la prosa al Teatro dei Marsi. In scena Copenaghen della coppia Orsini – Popolizio

Avezzano. Tutto pronto per l’ultimo appuntamento con la stagione di prosa 2017/2018 al Teatro dei Marsi. Il compito di far calare il sipario su una rassegna che ha fatto registrare il record storico di abbonati spetterà a “Copenaghen”, spettacolo tratto dal testo di Michael Frayn, drammaturgo, romanziere e giornalista britannico, che avrà per protagonisti sul palco Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice. Un cast straordinario e di altissima qualità, quindi, che porterà in scena le vicende storico-scientifiche di Niels Bohr, celebre fisico teorico danese. Annunciato come uno tra gli spettacoli di punta dell’intero calendario, “Copenaghen”, ha riscosso, e continua riscuotere un incredibile successo di pubblico nei teatri di tutta Italia.

Questa la trama:

“In un luogo che ricorda un’aula di fisica, immersi in un’atmosfera quasi irreale, tre persone parlano di cose successe in un lontano passato, quando tutti e tre erano ancora vivi. Sono Niels Bohr (Orsini), sua moglie Margrethe (Lojodice) e Werner Heisenberg (Popolizio). Il loro tentativo è chiarire cosa avvenne nel lontano 1941 a Copenaghen quando improvvisamente il fisico tedesco Heinsenberg fece visita al suo maestro Bohr in una Danimarca occupata dai nazisti. Entrambi coinvolti nella ricerca scientifica, ma su fronti opposti, probabilmente vicini a un traguardo che avrebbe portato alla bomba atomica, i due scienziati ebbero una conversazione nel giardino della casa di Bohr, un dialogo che ancora oggi resta un mistero…”