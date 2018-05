Collelongo. A chi spetta il reddito di inclusione? Lo spiegheranno gli amministratori comunali di Collelongo in un incontro informativo fissato per venerdì 11 alle 10 nella sala consiliare. L’intento del sindaco, Rosanna Salucci, e degli assessori e consiglieri è quello di far capire ai residenti chi potrebbe presentare la richiesta per il reddito di inclusione per le persone e le famiglie in difficoltà economiche.