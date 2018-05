Scuola in pole position a Tagliacozzo, al via la “Settimana del Turismo” organizzata dall’Itet Argoli

Tagliacozzo. Nel cuore del mese di maggio è ai nastri di partenza la “Settimana del Turismo”, una interessante iniziativa intrapresa dall’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “A.Argoli” di Tagliacozzo. L’appuntamento è per giovedì, alle 10 nella bella e suggestiva cornice del Teatro Talìa con i saluti delle autorità presenti e del Dirigente Scolastico professoressa Patrizia Marziale. Il progetto è articolato in otto giornate con sessioni mattutine e pomeridiane. Si inizia con la presentazione giovedì del progetto redatto dall’Itet stesso: “La via Tiburtina, la strada del successo” con una tavola rotonda sul tema Il turismo tra storia, cultura ed opportunità economiche.

Nel pomeriggio al via laboratori per gli studenti. Nelle giornate successive sono previste numerose iniziative, tutte di grande interesse socio-culturale, visite guidate, con eventi in svolgimento anche a Sante Marie, ma anche tanto spazio per expo, eventi di natura sportiva, visite nei luoghi Sacri, presso Alba Fucens, approfondimenti e presentazione di opere letterarie tematiche e tanto altro tutto da vivere per un arricchimento culturale ed interscambi di esperienze e nuove cognizioni. La parte conclusiva è prevista per Giovedì 17 Maggio 2018, al Palazzo Ducale di Tagliacozzo con una conferenza stampa al termine degli eventi fissata per le ore 12.00, preceduta da una serie di interventi sulle opportunità della comunicazione applicata al Turismo.