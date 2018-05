La MixedMartialArts torna a vincere, Savchuk e Piperni sul gradino più alto ai campionati italiani di kick boxing

Avezzano. La MixedMartialArts torna a vincere ai campionati italiani di kick boxing FIKBMS (federazione Italiana kick boxing muay thay e savate) e alla coppa italia organizzata all’RDS stadium di Rimini.

Dal 4 al 6 Maggio non sono mancati successi per la squadra. La gara, che ha visto partecipi due dei migliori atleti del team, Olena Savchuk e Davide Piperni, è stato l’appuntamento finale per assegnare i titoli di campione nazionale e formare la squadra azzurra che affronterà i prossimi europei a Bratislava in Slovacchia. Due sono gli ori conquistati dai ragazzi. La protagonista della gara per l’associazione avezzanese è stata Olena Savchuk che, vincendo il titolo italiano assoluto nella categoria kick light cinture nere -55kg, aggiudicandosi nettamente tutti gli incontri e battendo anche l’atleta titolare della nazionale italiana, prende di diritto il posto in nazionale e la partecipazione ai prossimi europei di ottobre. Un risultato raggiunto per il talento e la determinazione dimostrata finora nei soli 3 anni di allenamento della giovane. Nella stessa giornata Davide Piperni ha conquistato l’oro nella coppa italia categoria kick light -60kg, vincendo tutti gli incontri preliminari a punteggio pieno e disputando una finale rocambolesca dove è riuscito a spuntarla negli ultimi secondi.

Per Davide, che ha solo diciotto anni, questo è il secondo successo consecutivo alla coppa italia. Risultati eccellenti che rispecchiano il duro lavoro e gli allenamenti dei maestri Massimo Persia e George David Petrisol e dal direttore tecnico Master Alessandro Cavidossi, tutti estremamente soddisfatti. Noemi Di Nicola