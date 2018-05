Cento anni e guida ancora la macchina, record per un anziano di San Donato di Tagliacozzo

Tagliacozzo. Ha compiuto cento anni ma, nonostante l’età, guida ancora la macchina. E’ l’incredibile storia di Umberto Scipioni, classe 1918, che ieri in paese, a San Donato di Tagliacozzo, ha festeggiato il secolo di vita. Sposato con Caterina, morta nel 2010, ha due figli, gode ancora di ottima salute e è ancora in grado di guidare l’auto. Un vero record per l’anziano di San Donato che ha vissuto durante tutte le fasi della storia d’Italia, passando dalla Monarchia alla Repubblica, attraversato nove papi e due Guerre mondiali.

Chiamato a combattere nella seconda guerra mondiale, riuscì a salvarsi dalla campagna di Russia grazie a Sant’Erasmo. Infatti chiese e ottenne la licenza per tornare nel suo paese, a San Donato, proprio in occasione della festa patronale. Ieri mattina, alla presenza del sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio e al presidente del consiglio comunale Anna Mastroddi, il paese e i familiari lo hanno festeggiato anche con una cerimonia religiosa in chiesa, augurandogli una vita ancora più lunga e sempre nella fede, così come è stata contraddistinta fino a oggi.