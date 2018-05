Tentano il furto in un appartamento, ma i ladri vengono fermati dal sistema di allarme

Avezzano. Tentano il furto in un appartamento ma vengono fermati dal sistema di allarme. E’ accaduto l’altra sera nella zona di Scalzagallo dove i ladri hanno preso di mira l’abitazione subito dopo l’ora di cena. Gli inquilini erano infatti usciti a cena fuori e i ladri hanno approfittato per mettersi all’opera. Hanno iniziato a forzare una finestra ma l’abitazione era dotata di allarme e così ha iniziato a suonare la sirena. A quel punto, secondo quanto emerso dagli accertamenti, la banda non ha potuto fare altro che darsi alla fuga senza riuscire a portare via nulla.

Infatti a scattare è stato il sensore di movimento che non ha permesso ai ladri neanche di fare un passo. A scoprire quello che era accaduto sono stati gli inquilini rientrati immediatamente dopo l’allerta arrivata sul cellulare che segnalava un intrusione nella loro abitazione. Hanno inizialmente pensato a un falso allarme ma per sicurezza sono tornati a casa per escludere ogni ipotesi. Hanno infatti trovato la finestra forzata e aperta ma nessuna traccia dei malviventi che erano oramai lontani. Hanno controllato nelle stanze accertando che non era stato portato via nulla. Nei prossimi giorni presenteranno una denuncia sull’accaduto.