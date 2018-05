Al centro commerciale “I Marsi” tornei, giochi e concorsi dedicati al mondo “fantasy”

Avezzano. Dopo il successo della prima edizione, torna al Centro Commerciale “I Marsi” di Avezzano il “Fantasy Fest”: un fine settimana all’insegna della magia e della fantasia con tanti giochi e attività in compagnia di supereroi e cosplayers! Si comincia oggi dalle 15 con i tornei dei più famosi giochi di ruolo, quali “Warhammer”, “Yu-gi-oh!” e “Magic”. Domani il divertimento inizierà invece dalle ore 11.00 con l’animazione a cura di “Ludobus”, per culminare poi con l’evento clou del “Cosplay Contest”, lanciato nei giorni scorsi sulla pagina Facebook de “I Marsi”: alle 16 infatti si terrà la sfilata dei cosplayers partecipanti e la premiazione finale dei vincitori, cui farà seguito, dalle 18, la musica della cover band “Cartoni per Caso”. In entrambi i giorni sarà possibile, inoltre, visitare la mostra a tema allestita dagli alunni del Liceo Artistico “V. Bellisario” di Avezzano. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti dell’evento sono disponibili sulla pagina Facebook e sul sito web del Centro Commerciale.