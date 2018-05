Resti del focaraccio ancora abbandonati in piazza Risorgimento, scena indecorosa ad Avezzano

Avezzano. Resti dei focaracci abbandonati in piazza Risorgimento, proprio davanti alla cattedrale. La scena non è passata inosservata e le segnalazioni, per la situazione di incuria, sono state numerose. Infatti Sono passati ormai diversi giorni dalla festa della Santa Patrona della città e la sabbia utilizzata per accendere il caratteristico fuoco ancora si trovano in quel punto. Sulla sabbia i resti della cenere e carboni.

Una situazione indecorosa secondo molti cittadini che chiedono l’intervento del comune per risolvere la questione e ripulire la piazza, frequentata da tante persone ogni giorno, soprattutto con l’arrivo delle belle giornate.