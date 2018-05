Aggredito e spogliato dal branco, ragazzo disabile filmato durante le violenze. Foto diffuse su Whatsapp

Luco dei Marsi. E’ stato aggredito e spogliato dal branco. Si tratta di un ragazzo disabile filmato durante le violenze. E’ finito nel mirino dei compagni che hanno messo in atto gravi episodi di umiliazione. I fatti sono avvenuti in pieno giorno, nella piazza tra via Piero Gobetti e via Aldo Moro, dove si trova un piccolo parco, particolarmente frequentato dai giovani del paese. Il ragazzo, appena 18enne, è stato costretto a spogliarsi davanti a tutti, che poi l’hanno umiliato azioni deplorevoli e ingiuriose, filmando tutto l’accaduto con uno smartphone. Lo studente è tornato a casa in lacrime, anche perché sembra che questo non sia stato un episodio isolato. Una aggressione sarebbe avvenuta anche in passato.

Non più di tre settimane fa, infatti, era già stato bersaglio di questi giovani di Luco, che avevano persino fatto girare delle foto su Whatsapp contenenti fotomontaggi scabrosi del giovane. E potrebbero essere proprio le immagini girate dai telefoni a poter inchiodare o scagionare le vittime. I genitori hanno già contattato le forze dell’ordine, che in queste ore starebbero risalendo ai responsabili del grave episodio di violenza. Minacciano azioni legali contro tutta la banda, tranne contro chi collaborerà con le forze dell’ordine per identificare le persone coinvolte. (f.p.)