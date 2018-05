Politica di Avezzano, il Sindaco De Angelis: “esperienza civica conclusa, con l’anatra zoppa riunito il centrodestra”

Avezzano. E’ stata una occasione ghiotta per il Sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis che ieri pomeriggio ha partecipato all’incontro della Lega svoltosi presso la Residenza dei Marsi. Il suo più che un indirizzo di saluto, come annunciato dal moderatore avvocato Leonardo Casciere è stato un vero e proprio intervento politico a livello di istituzione locale. Dopo i saluti De Angelis ha subito messo il dito nella piaga della “anatra zoppa”, meccanismo normativo contorto che in base ad una sentenza gli aveva ribaltato la maggioranza, impedendogli così di poter proseguire il mandato per un riequilibrio di forze in consiglio secondo legge.

“Il nostro percorso di anatra zoppa – ha affermato De Angelis – è stato un vero e proprio laboratorio in cui si è potuto sperimentare con grande successo le prime attività finalizzate alla ricostruzione dell’intero centrodestra avezzanese. Di fronte a questo fenomeno, il nuovo asse ha ricreato una nuova maggioranza che sta acquisendo in crescendo altri consensi ed entrature all’interno del consiglio comunale. E’ stata una possibilità per riunirsi anche in vista di altri obiettivi da conquistare a livello regionale. Provengo da una esperienza civica – ha affermato il Sindaco – che ritengo essere ormai definitivamente conclusa”. @danieleimperiale