Responsabilità aziendali e nuovi orizzonti in materia di sicurezza e privacy, convegno ad Avezzano

Avezzano. Oggi, a partire dalle ore 14 presso il ristorante Napoleone in Via T.Valeria km 112.700, si terrà un convegno intitolato “Responsabilità aziendali e nuovi orizzonti in materia di sicurezza e privacy”, organizzato dal consorzio Afes in collaborazione con Aifes (Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro), in occasione dell’entrata in vigore del nuovo regolamento generale in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).

Prenderanno la parola il dott. Marco D’Aurelio amministratore Afes, i rappresentanti Asl e Inail, i rappresentanti delle associazioni di categoria patrocinanti e grandi esperti nel settore. “L’evento ha un duplice obiettivo, il primo è favorire la conoscenza delle novità e delle sanzioni introdotte dal regolamento la cui piena applicazione è prevista dal 25 maggio 2018, il secondo è accompagnare il processo di adeguamento dei soggetti interessati alle nuove norme fornendo indicazioni utili e chiarimenti in merito” spiega il Dott. Marco D’Aurelio. Lo stesso aggiunge “ Il convegno sarà occasione di approfondimento di ulteriori tematiche sul modulo Safety, quali la responsabilità solidale tra committente ed impresa affidataria, nonchè tutti gli aspetti legati alla nuova ISO 45001”. Il convegno sarà quindi un’opportunità formativa di primo piano per professionisti , manager d’impresa e enti pubblici che devono attivarsi al più presto per mettersi in regola entro la scadenza. L’evento è patrocinato dal Comune di Avezzano e dall’Università degli Studi dell’Aquila. La partecipazione è gratuita e permette il riconoscimento di crediti formativi ai professionisti iscritti agli Ordini che hanno accreditato l’evento, costituisce anche aggiornamento per le figure RSPP-ASPP. In considerazione della rilevanza del tema trattato e della manifestazione di interesse ricevuta dalle aziende, si consiglia la preventiva iscrizione inviando mail all’indirizzo eventi@afes.it