La marsicana Nancy di Giovanbattista ospite a Mattino5 con la sua azienda di famiglia LaClinic

Avezzano. La marsicana Nancy Di Giovanbattista è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino5. Originaria di Massa d’Albe, nel servizio andato in onda il 30 aprile scorso, Nancy ha testimoniato l’ottimo lavoro raggiunto da una delle aziende di famiglia: LaClinic Milano, ovvero un centro di medicina e chirurgia estetica. I consigli giusti per la prova costume sono stati al centro del dibattito televisivo in cui è stata protagonista. Diverse le attività di famiglia che operano sul territorio italiano, compreso quello abruzzese, come il negozio di intimo e abbigliamento “Tezenis” di Avezzano.