Nuovo look per piazza Torlonia, martedì il via ai lavori. 120 giorni per far rinascere il giardino di Avezzano

Avezzano. Aprirà ufficialmente martedì 15 marzo, il cantiere di Piazza Torlonia che darà un nuovo volto al “giardino della città”. Questa mattina, il sindaco Gabriele De Angelis ha incontrato insieme all’assessore all’ambiente, Crescenzo Presutti e al dirigente del settore, Massimo De Santis, i responsabili della Saporito Garden, la società che si occuperà dei lavori che si avvale della consulenza dell’ingegnere avezzanese Sergio Di Cintio. Già da mesi Piazza Torlonia è interessata da importanti lavori sul verde pubblico, che andranno avanti insieme al rifacimento completo dell’impianto di irrigazione. Per questo sarà necessaria la chiusura ai pedoni. Insieme ai funzionari del Settore sono in corso una serie di tavoli tecnici per ridurre quanto più possibile l’impatto che i lavori avranno sul tradizionale mercato del sabato, per tutta la durata dei lavori, che da contratto avranno una durata di 120 giorni (non si esclude che riescano a essere portati a termine in minor tempo). Al momento la Saporito Garden è impegnata nella conclusione dei lavori nel parco di Villa Strozzi, a Firenze. Ogni eventuale comunicazione sulla disposizione delle bancarelle del sabato e tutte le altre informazioni saranno diffuse ai cittadini tempestivamente per mezzo stampa oltre che sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.avezzano.aq.it.