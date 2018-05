Tutto pronto per la Stracittadina di Avezzano, sesta edizione in ricordo di Antonio Lisciani e Remo De Angelis

Avezzano. Una manifestazione nel segno del ricordo, della promozione sociale e della tutela delle donne. Saranno queste le parole d’ordine della “Sesta Stracittadina di Avezzano”, presentata questa mattina in Comune. La gara competitiva organizzata dai Runners Avezzano è in agenda per domenica 13 maggio. L’edizione 2018 sarà dedicata alla memoria di due avezzanesi scomparsi: il piccolo campione di podismo Pietro Lisciani, morto prematuramente a 11 anni e Remo De Angelis, storico presidente della Podistica Avezzano e maestro di arti marziali. Fu lui che organizzò “praticamente da solo” come è stato ricordato oggi durante la conferenza di presentazione alla stampa dell’evento, le prime due edizioni della manifestazione sportiva. L’evento prenderà vita alle 8.30 in piazza Risorgimento, con la 5 km Run/Walk, gara non competitiva, a cui si aggiungerà “Nell’educazione un tesoro… passi di donna”, aperta a tutti, con area ludica baby e punto informativo a cura del reparto di Uro-ginecologia clinica dell’Immacolata di Celano. Per la sesta edizione della gara competitiva, inserita nel circuito regionale “Corrilabruzzo”, valevole anche come campionato regionale Libertas, sulla distanza dei 10 km, istituzionalizzata dal Comune di Avezzano, si prevedono circa 350 partecipanti che ogni anno arrivano da tutta la regione Abruzzo ma anche dal Lazio e in generale dal Centro Italia.

L’appuntamento per la partenza è alle 9.30 sempre in piazza Risorgimento. Gli eventi sportivi saranno preceduti dal convegno sul tema “La riforma del terzo settore”, organizzato dall’Ordine dei commercialisti e dall’Unione dei giovani dottori commercialisti, con riferimento in particolar modo alle novità per le associazioni sportive dilettantistiche con relativo focus sulle nuove collaborazioni sportive dilettantistiche, in agenda venerdì 11 maggio nella sala Irti della ex scuola Montessori in via Fontana. Previsto anche un concorso fotografico dal titolo “Quotidiana Donna” che mira l’obiettivo della tutela delle donne. Agli organizzatori, che hanno ringraziato l’amministrazione comunale per aver creato un evento che rispetta tutte le prescrizioni sulla sicurezza così come vogliono le nuove direttive della Prefettura ma che comunque garantisce il passaggio all’interno del centro solo ai pedoni, è andato il plauso del sindaco Gabriele De Angelis e dell’assessore allo Sport, Angela Salvatore. Hanno presenziato alla conferenza, tra gli altri, la presidente dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, Rosa Maria Pomponio, il presidente dei Runners, Giovanni Pansini, il presidente Libertas e vice presidente Runners, Carmine Silvagni e la presidente dell’associazione di promozione sociale, “I Girasoli”, Benedetta Cerasani.