Educazione e istruzione dell’infanzia, Di Pangrazio alla presentazione del libro di Angelo Mari

Avezzano. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha partecipato questa mattina, nella sala convegni ex Arssa, alla presentazione del libro “Il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dell’infanzia”. Il volume scritto da Angelo Mari, dirigente generale della presidenza del Consiglio dei Ministri e docente di programmazione e direzione dei servizi alla persona presso la Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa), approfondisce temi, problemi e soluzioni riguardanti l’educazione e l’istruzione dei bambini dai tre mesi ai sei anni. Il lavoro costituisce un aggiornato riferimento per la formazione di studenti, educatori e insegnanti e intende tracciare un percorso ideale verso la ricomposizione di un modello educativo legato ad una fascia di età cruciale per l’apprendimento della persona.

Il presidente Di Pangrazio ha indicato le ultime azioni governative a favore dell’istruzione scolastica e della ricerca e ha ricordato il ruolo delle istituzioni regionali a sostegno di asili nido e scuole dell’infanzia presenti sul territorio abruzzese. Un Abruzzo che, secondo le parole dell’autore del volume, ha una particolare cura per i bambini nella fascia 0-3 anni con un totale di 6541 educatori che operano sul territorio. Il settore però offre straordinarie potenzialità di sviluppo con una quota di maestri che potrebbe arrivare fino a 10738 unità secondo i dati forniti dal professor Mari. Alla presentazione del volume curata dal professor Antonio Masci, responsabile Scuola Diocesi Avezzano sono intervenuti: Antonella Tozza, direttore regionale scolastico dell’Abruzzo, Maria Valeria Di Renzo, presidente del Consultorio Cif di Avezzano, Rossana Bracanza dell’Università della Terza Età e Rossella Rodorigo, dirigente scolastico del Liceo “Croce” di Avezzano.