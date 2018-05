Musicomania: successi e riconoscimenti al Global Educational Festival di Sanremo per la scuola di Avezzano

Avezzano. La scuola di musica e canto Musicomania premiata al Global Educational Festival di Sanremo. Alla nota scuola fondata e diretta da Tiziana Buttari, è stato conferito il premio ‘fedeltà’ per il 18° anno di partecipazione consecutiva alla famosa kermesse riservata alle scuole musicali internazionali. In realtà, per la professoressa Buttari si è trattato di un doppio successo. Alla fondatrice di Musicomania infatti, è stato assegnato anche il premio come ‘migliore Direttrice’. “Tornare al Gef di Sanremo è sempre una grande emozione-dichiara entusiasta la professoressa Buttari-in questi 18 anni di nostra partecipazione, abbiamo sempre conseguito vittorie, primi posti assoluti e risultati lusinghieri, confrontandoci con eccellenti scuole internazionali”. A Sanremo, gli allievi di Musicomania, sono stati accompagnati anche dall’insegnante di canto della scuola, Arianna Maceroni. Ora, la grande famiglia di Musicomania, è attesa da un altro importante appuntamento artistico in programma per sabato 19 maggio a Caramanico. Viste le premesse, anche la prossima trasferta sarà di sicuro foriera di successi, premi e consensi.