Boom per la Tgz cross di Tagliacozzo, incetta di premi al campionato regionale di motocross

Tagliacozzo. E’ iniziato il primo maggio nel crossodromo di Castel di Sangro il campionato regionale motocross Abruzzo. Gran successo per l’organizzazione che ha visto un afflusso di oltre 500 spettatori, e ben 93 piloti iscritti. A reperire grandi numeri è stato il massimo impegno del nuovo coordinamento regionale motocross Motoasi, che è riuscito a raggiungere un obiettivo impegnativo, “far rinascere il motocross abruzzese”. Grande soddisfazione e partecipazione non solo degli organizzatori ma anche dei numerosi team e piloti partecipanti anche da fuori regione. Fra questi si è fatto spazio il nuovo motoclub Tgz Cross (Tagliacozzo Motocross), formato da circa 10 mesi che ha raggiunto il podio in tutte le categorie dei piloti iscritti! Dopo una impegnativa propaganda di promozione la Tgz è riuscita ad ingaggiare parecchi piloti di gran livello. Tesserando i piloti dell’intera provincia dell’Aquila, con l’assistenza della FRT racing, ha centrato il podio nella categoria più impegnativa, master mx1, con il secondo posto per Riccardo Ciuffetelli, a seguire nella Expert mx1 sale al quarto posto Antonio Fusarelli.

Nelle categorie minori sale continuamente sul podio la Tgz cross con Enrico Di Pietro al terzo posto nella sport mx1, buona anche la prestazione nella sport mx2 di Marco Ciamei, infine, nella categoria base, esordienti mx1, sale al secondo posto Enrico Lettere seguito, al quarto posto, dal campione uscente Luciano Santucci, e nel quinto e sesto posto da Roberto Gallese e Daniele D’Orazio, sfiorando il podio anche nella esordienti mx2 con il furioso Guido Quattrocchi new entry. Ottimi risultati portati a casa dai piloti aquilani e marsicani che aprono un campionato avvincente per la Tgz Cross.