Discariche abusive e rifiuti abbandonati, Di Bastiano: ecco quanto costano agli avezzanesi gli zozzoni

Avezzano. Le discariche abusive sono ormai in ogni angolo delle città e dei paesi della Marsica. Ma quanto costa bonificarle? Il responsabile del centro giuridico del cittadino, Augusto Di Bastiano, ha fatto un conto approssimativo delle spese che il Comune di Avezzano deve sostenere per bonificare i siti dove vengono abbandonati i rifiuti. “E’ stato affidato a fine 2017 il servizio di realizzazione e mantenimento del decoro del territorio e dell’igiene urbana del comune di Avezzano”, ha commentato Di Bastiano, “nel capitolato speciale d’appalto è previsto che la ditta appaltatrice deve provvedere alla rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi rinvenuti sul territorio Comunale. Sempre nel medesimo comma è stabilito che tutte le spese finalizzate alla rimozione e trasporto dei rifiuti pericolosi rinvenuti, sono a carico dell’aggiudicatario, restano a carico dell’amministrazione le spese di smaltimento.

Per capire l’entità del danno economico che subiamo quotidianamente da parte di “zozzoni”, cito come esempio concreto quanto costa alla collettività la rimozione di rifiuti presumibilmente pericolosi. Il mese di gennaio per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto rinvenuti su suolo pubblico e precisamente su Strada 46, su Strada di collegamento tra Strada 45 e 46 ed in Via Capoccetti; la stessa ha quindi richiesto il pagamento della somma di € 481,00, relativa ai costi di smaltimento, ed € 450,00 per il costo sostenuto per le analisi di laboratorio per la classificazione del rifiuto, obbligatorie per legge per il corretto smaltimento dello stesso, per un totale, quindi, di € 931,00 oltre IVA al 22%, totale complessivo € 1.135,82. Polizia locale e operai individuano”Gli zozzonni”. Per la rimozione di altri rifiuti presumibilmente contenenti amianto rinvenuti su suolo pubblico, in una strada sterrata nei pressi di Via S. Francesco e nei pressi della strada che conduce al Santuario della Madonna di Pietraquaria, per una spesa presunta, in funzione del quantitativo effettivamente rimosso, di € 1.425,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 1.738,50. Ho voluto citare questi due casi per dare una idea di quanto ci costano gli zozzoni del nostro territorio, spesso le procedure sono lunghe e complesse e oltre al danno economico abbiamo un danno ambientale non calcolabile”.