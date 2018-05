Luco dei Marsi. Il centro per l’Impiego di Avezzano cerca due operai generici per il Comune di Luco dei Marsi. Il primo operaio deve essere dotato di patente C, mentre l’altro di patente B. Come requisito è richiesta l”iscrizione al centro per l’impiego di Avezzano o alle sedi coordinate. La tipologia contrattuale è a tempo determinato: 1 mese. Le domande possono essere presentate al centro per l’impiego di Avezzano e sedi coordinate fino al 17 maggio.