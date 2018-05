Meteo Marsica 4 – 10 maggio : diffusa instabilità con temporali pomeridiani.

Le condizioni del tempo sono cambiate su tutto il territorio Marsicano, con l’arrivo di piogge e temporali. Nei prossimi giorni, in effetti continueremo ad avere del tempo instabile, inizialmente anche nelle ore del mattino nel corso del week end, poi invece sotto forma di temporali pomeridiani anche di intensità tra moderato e forte. La giornata di domani Venerdì, vedrà del tempo diffusamente instabile con piogge e temporali nel corso dell’intera giornata. qualche schiarita non mancherà ogni tanto tuttavia. Venti orientali, tra deboli e moderati, temperature stazionarie. Sabato, rovesci sparsi più presenti tra Carseolano e Simbruini, ma il tutto in estensione sulle altre zone dell’area in questione. Venti e temperature come il giorno precedente. Anche Domenica, dopo un inizio discreto, lascerà spazio a tempo molto instabile con la possibilità di temporali su tutta la Marsica. Venti da est, nessuna variazione per quanto riguarda le temperature. Lunedì, avvio non male al mattino, ma piogge e temporali saranno all’agguato nelle ore del pomeriggio, anche di forte entità tra il Carseolano ed i monti Simbruini. Temperature in aumento, venti da est. Martedì, forti temporali, specie sulle zone del Parco Nazionale, ma effettivamente precipitazioni diffuse su tutti i settori Marsicani. La situazione rimarrà se vogliamo immutata anche per i due giorni seguenti di Mercoledì e Giovedì, ove i temporali pomeridiani, abbastanza accentuati, la faranno da padrone un pò dappertutto.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS