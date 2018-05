Presentato il programma di Festiv’Alba 2018: 18 eventi tra jazz, musica classica, balletto e rappresentazioni teatrali

Massa D’Albe. Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Festiv’Alba, rassegna musicale, culturale e cinematografica che dal 29 giugno al 9 agosto animerà l’estate marsicana. Presenti, oltre al maestro Massimo Coccia – direttore artistico della manifestazione – e Pino Franceschini – presidente dell’associazione culturale Harmonia Novissima – anche Lucia Arbace, direttrice del Polo Museale dell’Abruzzo; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo nelle figure della direttrice Rosaria Mencarelli e dell’architetto Emanuela Ceccaroni; Mariangela Amiconi, sindaco di Magliano dei Marsi; Gabriele De Angelis, sindaco di Avezzano con delegazione istituzionale al seguito (gli assessori Presutti, Casciere, Colucci e Di Micco); il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti e il presidente della Fondazione Carispaq Marco Fanfani.

Come nella prima, storica, edizione targata 2017, le location selezionate per ospitare gli eventi sono l’anfiteatro romano e la chiesa di San Pietro , attorno alle quali ruoterà il grosso del calendario artistico. Rispetto allo scorso anno, però, alcuni appuntamenti della rassegna si svolgeranno presso la chiesa di Santa Maria Valle Porclaneta di Rosciolo dei Marsi e presso gli scavi nell’area archeologica di Alba Fucens. Novità, queste, che testimoniano la grande attenzione dell’organizzazione a coinvolgere ulteriormente le bellezze artistiche e culturali della Marsica. Ulteriore novità è rappresentata dal numero di eventi: 18 rispetto ai 13 della prima edizione.

Grande soddisfazione è stata espressa dai sindaci di Avezzano e Magliano dei Marsi che hanno sottolineato l’importanza per il territorio di una manifestazione così prestigiosa e ricca di linguaggi musicali e culturali sapientemente sposati per accontentare i gusti di un pubblico sempre più ampio. Non sono mancati elogi anche dalla dottoressa Mencarelli e dal presidente della Fondazione Carispaq Marco Fanfani, i quali hanno sottolineato sia l’importanza della sinergia tra le istituzioni regionali MIBACT e gli operatori culturali, sia la grande professionalità dell’associazione culturale Harmonia Novissima, vera mente di Festiv’Alba.

L’estate 2018, dunque, si arricchisce di un festival che proporrà eventi jazz e rock, opera lirica e concerti classici, ma non solo, anche cinema all’aperto, spettacoli di danza e rappresentazioni teatrali. E’ stata proprio questa, infatti, la formula che ha permesso alla prima edizione di Festiv’Alba di essere una tra le manifestazioni più riuscite e seguite in Abruzzo. Quest’anno si replica, con un palinsesto ancora migliore, se possibile. Festiv’Alba 2018: quando la cultura, l’arte e la musica incontrano la storia, la tradizione e il fascino di una terra meravigliosa.

ANFITEATRO ROMANO: I GRANDI EVENTI

Biglietto posto numerato

(caso maltempo: Teatro dei Marsi di Avezzano)

29 luglio IL BARBIERE DI SIVIGLIA, opera lirica € 25

31 luglio IL LAGO DEI CIGNI, Balletto di San Pietroburgo € 25

3 agosto Il grande Jazz: DEE DEE BRIDGEWATER in Memphis! € 25

9 agosto Paintbox PINK FLOYD in From Pompei to Aba Fucens € 20

CHIESA SAN PIETRO: I CONCERTI

Biglietto posto unico € 5

29 giugno Talìa Ensemble, orchestra di fiati. Da Weber a Cajkovskji

8 luglio Leonardo Pierdomenico, pianoforte. Chopin e Liszt

15 luglio Quartetto di sassofoni Anemos. Non solo Jazz

22 luglio Antonella Gentile voce, Luigi De Simone chitarra. Flamenco e Tango

28 luglio Trio di Imola. Haydn, Beethoven, Mendelsshon

5 agosto Ensemble Weimar. Musica barocca



ROSCIOLO, CHIESA S. MARIA VALLE PORCLANETA: MUSICA ANTICA

Biglietto posto unico € 5

20 luglio Clement Latour, tiorba e liuto. Des chiffres et des lettres!

21 luglio Flora Papadopulos, arpa. Dal violino all’arpa



ANFITEATRO ROMANO: CINESTORY

in collaborazione con Istituto cinematografico dell’Aquila La Lanterna Magica

Ingresso Gratuito

(in caso di maltempo Chiesa San Nicola di Alba Fucens)

1 agosto QUARTO POTERE di Orson Welles (Usa 1941)

2 agosto LA DOLCE VITA di Federico Fellini (Italia 1960)

6 agosto TORO SCATENATO di Martin Scorsese (Usa 1980)

7 agosto PULP FICTION di Quentin Tarantino (Usa 1994)

AREA ARCHEOLOGICA (Scavi) : IL TEATRO

a cura dell’associazione Paolo Grassi

Ingresso Gratuito

(in caso di maltempo Chiesa San Nicola di Alba Fucens)

4 agosto Lettera d’amore da Heroides di Ovidio

8 agosto La notte di Medea da Medea di Euripide

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,15

Biglietti Online: www.diyticket.it

Punti vendita Abruzzo e Lazio: www.festivalba.it

Botteghino Avezzano: Punto Info h 18-19

Info: 06.83393024 – 392.0482900