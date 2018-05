Elezioni amministrative: a Castellafiume si prefigura una sfida a tre tra volti noti e una new entry

Castellafiume. Mancano solo pochi giorni alla presentazione delle liste e dei programmi, ma a Castellafiume la campagna elettorale sembra essere già iniziata. Una campagna elettorale per ora dai toni aspri! Si preannuncia una sfida a tre. Tra gli aspiranti alla carica di sindaco ci sarebbero due volti noti. Potrebbe tornare alla carica Aurelio Maurizi, che già in passato aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino per diversi mandati. Altro possibile candidato sindaco potrebbe essere Amelio Maurizi, che ha ricoperto il ruolo di vicesindaco nell’attuale amministrazione guidata da Domenico Mariani. Il sindaco in carica non ha alcuna intenzione di ricandidarsi, ma l’amministrazione uscente, ad eccezione di Amelio Maurizi, sembra aver dato il proprio appoggio a Giuseppina Perozzi, il vero volto nuovo in questo scenario politico-amministrativo. La Perozzi, originaria di Pagliara dei Marsi, arriva direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dove ha ricoperto incarichi di responsabile di settore e capo dipartimento.

La vera novità di questa tornata elettorale è rappresentata anche dalla massiccia presenza di giovanissimi tra gli aspiranti consiglieri. Il conto alla rovescia per chiudere le liste è iniziato. Gli aspiranti sindaco hanno solo sette giorni di tempo per completare la rosa dei candidati. Per conoscere tutti i nomi non resta che attendere il dieci maggio, data ultima per la presentazione di liste e programmi. Tuttavia non sono esclusi colpi di scena. In politica si sa mai dire mai!