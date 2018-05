Rimosso il manifesto anti Anpi affisso il 25 aprile ad Avezzano da Forza Nuova, Montanari: nessuna multa

Avezzano. E’ stato rimosso il manifesto contro l’Anpi affisso il 25 aprile nel parcheggio dell’ospedale di Avezzano da Forza Nuova. Tante erano state le polemiche sollevate dall’associazione nazionale dei partigiani sulla mancata rimozione dello striscione che è stato attaccato contemporaneamente in diverse città abruzzesi. L’Anpi ha chiesto al sindaco Gabriele De Angelis di rimuoverlo e multare Forza Nuova ma per il comandante della polizia locale, Luca Montanari nei contenuti del manifesto non erano rilevabili estremi di reato per procedere d’ufficio. “L’affissione è certamente avvenuta in maniera abusiva”, ha affermato Montanari, “per questo sono stati immediatamente attivati i competenti uffici amministrativi del Comune, per consentire loro di provvedere a quanto di esclusiva competenza, cioè la rimozione.

L’applicazione delle sanzioni amministrative per l’abusiva affissione è invece impossibile in quanto gli autori del gesto sono rimasti sconosciuti e la legge non consente di estenderle alle sigle”.