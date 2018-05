Sirente Bike Marathon-Ana Aielli, domenica in mountain bike per il campionato regionale marathon FCI Abruzzo

Aielli. A pieno regime la macchina organizzativa della Sirente Bike Marathon-Ana Aielli, la cui seconda edizione si terrà domenica 6 maggio ad Aielli. Il Gruppo Alpini Aielli e l’Avezzano Cycling Team, insieme all’amministrazione comunale di Aielli, lavorano sodo per proporre un evento di grande livello che si annuncia certamente seguito con forte attenzione da parte degli appassionati di mountain bike e degli addetti ai lavori per la validità di campionato regionale marathon sotto l’egida della Federciclismo Abruzzo. La manifestazione si svolge lungo i sentieri che circondano il Sirente partendo da Aielli, attraversando la Conca del Fucino, la Val d’Arano, le faggete dell’Anatella, i territori comunali di Celano, Ovindoli, Cerchio e Collarmele per arrivare di nuovo ad Aielli in pieno centro storico: 75 chilometri (1800 metri di dislivello) per chi sceglie la marathon, 30 chilometri (1200 metri di dislivello) per chi opta il medio.

Si attende un grande spiegamento di numerosi volontari, delle associazioni presenti sul territorio e di molte aziende locali per garantire l’ottima riuscita della manifestazione. La quota d’iscrizione in vigore in questi giorni è di 25 euro chip incluso entro e non oltre la data di giovedì 3 maggio. Chi si iscrive il giorno della gara, la quota d’iscrizione passa a 35 euro. Pagina Facebook https://www.facebook.com/SirenteBikeMarathon/