Elezioni, a Massa d’Albe candidata sindaco Fabiana Marianella. Sarà a capo di “Futuro e Territorio”

Avezzano. Sarà Fabiana Marianella, nelle prossime amministrative a Massa d’Albe, la candidata sindaco dei giovani della lista “Futuro e Territorio”. Già assessore al Comune di Avezzano, con deleghe alle politiche giovanili, rapporti con l’Europa, creatività e innovazione, pari opportunità, Suap, commercio, industria e artigianato, tutela dei consumatori, fiere e mercati, la Marianella, commercialista, rappresenta l’avanguardia dei giovani politici marsicani.

“Di provata professionalità in ambito fiscale e aziendale”, spiegano dallo staff dei sostenitori, “è forte di una formazione ricca di esperienze maturate sia in Italia che all’estero, e di un marcato attivismo nell’associazionismo locale e nazionale”. Il Comune di Massa d’Albe torna al voto anticipatamente per uscire dal commissariamento, decretato dopo la caduta, nel maggio scorso, dell’Amministrazione Porrini, arenatasi sulla votazione in Consiglio del Bilancio di previsione.