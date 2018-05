Il nuovo singolo “Written In The Stars” degli artisti Domenico Ciaffone e Palmez esce nei digital store

Avezzano. È uscito su tutti i digital store il nuovo singolo “Written In The Stars” dell’artista Domenico Ciaffone. Il singolo è stato pubblicato il 23 marzo per l’etichetta discografica “Smilax Publishing” di Alberto Margheriti, che si occupa anche della distribuzione. È frutto di una nuova collaborazione tra Ciaffone e il produttore Palmez (Vic Palminteri): proprio dall’estro di quest’ultimo è nata “Written In The Stars”. La caratteristica più interessante di Palmez è quella di combinare suoni di club con idee che strizzano l’occhio alla musica pop. Ha inoltre collaborato con molti artisti e remixer famosi tra cui Gabry Ponte, Elin Lanton, William Naraine, Innaya Day, Flanders, Shena, Chelly, e tanti altri ancora. “Palmez ed io abbiamo concentrato tutta la nostra passione e tutto il nostro amore per la musica”, ha dichiarato Domenico Ciaffone, “lavorando e dando vita a questo nuovo progetto. La musica non ha confini, non ha barriere, non ha regole, uno scambio continuo di messaggi e comunicazioni”. Ha poi aggiunto: “Palmez ed io crediamo che la risposta sia sempre nelle stelle, tutto è scritto nelle stelle. A chi crede nei sogni, basta un gradino per raggiungerle”. I due artisti scelgono il futuro, non sono interessati al passato o al presente. Il messaggio del loro singolo è l’importanza di affidarsi alle stelle per confidare nei sogni. Per questa nuova uscita discografica è stato realizzato anche un video lyrics disponibile su YouTube al seguente indirizzo: https://youtu.be/TRDc0YKzEuA. La collaborazione tra Domenico Ciaffone e Vic Palminteri si protrarrà per tutto il 2018. “Ci tengo a ringraziare Vic Palminteri”, ha dichiarato Domenico Ciaffone, “non solo per il grande lavoro svolto ma per avermi concesso l’opportunità di lavorare con lui. Un immenso grazie va poi a tutte le persone che stanno supportando e sostenendo questo nuovo progetto, sentiamo il vostro immenso affetto”. (M.D.P.)