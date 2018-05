Un Avezzanese sul podio del Gensan Italian Showdown. Francesco Sorge torna a vincere

Avezzano. Dopo quasi un anno di stop dalle gare della sua specialità, il crossfit, Francesco Sorge torna a gareggiare nella stessa competizione che proprio un anno fa lo aveva visto sul gradino più alto del podio.

Gareggiando nella categoria master35 ha sbaragliato più di 100 avversari provenienti da tutta Europa, non riuscendo questa volta però a superare il suo ormai fisso avversario Filip Trojovsky . Francesco Sorge, ex rugbysta avezzanese classe 1981, si è aggiudicato il secondo posto, ottenuto con sudore e fatica, con un anno di intenso allenamento nel box di Crossfit Avezzano all’interno del PalaWinner team. L’atleta affermava in un’intervista rilasciata qualche tempo fa: ““Nel crossfit devi dimostrare di saper trasferire le tue capacità atletiche su sfide impreviste e imprevedibili e l’allenamento costante è l’unica soluzione, solo così si possono raggiungere buoni risultati”. Il Gensan Italian Showdown disputatosi a Busto Arsizio dal 27 al 29 Aprile è la più grande competizione fitness in Europa ed è alla sua terza edizione. Complimenti a Francesco! Noemi Di Nicola