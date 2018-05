Si cerca disperatamente Sofia, esemplare femmina di cane lupo smarrita a Tagliacozzo

Avezzano. E’ stato smarrito un cane a Tagliacozzo, nella zona di via Lungo Imele. Si tratta di un giovane esemplare femmina di nome Sofia. E’ un cane lupo e ha un collare. Dalla zona del tennis il cane si è allontanato e da più di un giorno non si hanno tracce. I proprietari sono disperati e chiedono l’aiuto della popolazione per eventuali segnalazioni di avvistamenti.

Per comunicazioni è possibile avvisare sia la redazione di MarsicaLive all’indirizzo email redazione@marsicalive.it oppure al cellulare dei proprietari 329 178 5757.