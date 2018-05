La scritta anti Anpi di Forza Nuova resta nel parcheggio dell’ospedale di Avezzano, è polemica

Avezzano. Nonostante numerosi solleciti alle cosiddette autorità amministrative competenti la scritta anti Anpi di Forza Nuova continua a stare al suo posto, nel parcheggio dell’ospedale di Avezzano. “Connivenza, complicità o un consenso alla scritta minacciosa da parte di enti preposti, dalla amministrazione comunale di destra al comando della polizia municipale?”, ha commentato Mario Casale, “a Roma quando è apparso il murales del bacio tra Di Maio e Salvini, peraltro ironico ed efficace, il potere immediatamente ha esercitato il suo ruolo autoritario e censorio cancellando il disegno. Ad Avezzano non si riesce ancora a far cancellare una scritta offensiva non solo nei confronti della associazione dei partigiani, ma offensiva nei confronti della storia del Paese e della Costituzione. Un ritorno al passato più indecente della storia d’Italia”.