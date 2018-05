Grande successo e boom di partecipanti a Capistrello per il primo enduro semiurbano

Capistrello. Grande successo di pubblico e quasi 70 partecipanti, arrivati anche da fuori regione, per il Primo Enduro Semiurbano svoltosi domenica 29 aprile a Capistrello. La manifestazione è stata organizzata dal Motoclub Endurkap-Racing di Capistrello con cui in tanti, tra i partecipanti, hanno voluto complimentarsi per l’ottimo lavoro svolto. Una manifestazione di qualità di cui sono stati promotori tanti giovani, motore naturale della società, appassionati di moto da enduro. Una giornata in cui sport e natura si sono fusi in un binomio perfetto. Un percorso suggestivo tra i vicoli ed i sentieri del paese alla scoperta di scorci mozzafiato. Il numeroso pubblico intervenuto e le alte adesioni hanno dimostrato quanto interesse ci sia, sul territorio, per questo sport. Un inizio davvero entusiasmante che fa ben sperare per il futuro. Tante le associazioni locali che non hanno fatto mancare il loro sostegno all’ iniziativa.

“Un sentito ringraziamento – affermano gli organizzatori – va alla Croce Rossa, al Gruppo Alpini, all’Arzibanda, all’AC Giovani, alla Proloco, all’Avis, al Gruppo dei Cacciatori, alla Folgore, all’Avis Giovani, allo Sci Club, al Coro Agorà, agli Amici dell’Emissario, all’Amministrazione Comunale, alla Polizia locale, ai Carabinieri ed a tutti i volontari. Un grazie particolare alla Croce Verde di Civitella Roveto. Lo straordinario successo ottenuto è frutto della collaborazione di tutti. L’ennesima dimostrazione che l’unione fa la forza e che insieme si può fare tanto per il nostro paese”.