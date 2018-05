Rianimata dopo un’ora di massaggio cardiaco, salvata donna di 83 anni. Le sue condizioni sono gravi

Tagliacozzo. E’ stata rianimata dopo un’ora di massaggio cardiaco. Una donna è stata salvata dal 118 di Tagliacozzo. Si tratta di D.Z., residente a Tagliacozzo. Ora è grave. L’anziana è stata colta da arresto cardiaco ieri sera intorno all’ora di cena. Ha accusato il malore e i familiari hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza. Sul poso sono intervenuti gli operatori dell’associazione “16 maggio 1982” e dopo un’ora di rianimazione la paziente ha ripreso le attività respiratorie e cardiache.

Le condizioni restano comunque gravissime. L’equipe, composta dal medico Nicola Lustri, l’infermiera Ilaria Maurizi e l’autista Giovanni Ripaldi hanno trasportato l’anziana di Tagliacozzo al prono soccorso per il successivo ricovero in terapia intensiva. L’intervento dimostra l’importanza dei presidi territoriali di 188 che in questo periodo stanno attraversando un periodo difficile a causa della carenza di risorse messe a disposizione.